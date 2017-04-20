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Происшествия 20.04.2017 17:21

Автобус перевернулся на западе Азербайджана, 17 человек пострадали, включая 3 детей - Минздрав

В ДТП на западе Азербайджане пострадали 17 человек, в том числе дети, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы Минздрава Лия Байрамова.

"В результате ДТП перевернулся автобус. В нем находились 23 человека, из которых пострадали 17 человек, включая троих детей", - сказала Л.Байрамова.

По ее словам, все они были госпитализированы.

В пресс-службе Минздрава отметили, что после оказания помощи 15 из пострадавших были отпущены домой. "В настоящее время в больницах Шеки и Мингечевира остаются двое пострадавших, их состояние оценивается как средней тяжести", - добавили в ведомстве.

Р.Бабаев

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Тэги: АВТОБУС, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]