Автобус перевернулся на западе Азербайджана, 17 человек пострадали, включая 3 детей - Минздрав

В ДТП на западе Азербайджане пострадали 17 человек, в том числе дети, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы Минздрава Лия Байрамова.
"В результате ДТП перевернулся автобус. В нем находились 23 человека, из которых пострадали 17 человек, включая троих детей", - сказала Л.Байрамова.
По ее словам, все они были госпитализированы.
В пресс-службе Минздрава отметили, что после оказания помощи 15 из пострадавших были отпущены домой. "В настоящее время в больницах Шеки и Мингечевира остаются двое пострадавших, их состояние оценивается как средней тяжести", - добавили в ведомстве.
Р.Бабаев
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