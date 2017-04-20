Спецслужбы Казахстана задержали 11 человек по подозрению в поддержке ИГИЛ

В Южно-Казахстанской и Актюбинской области Казахстана в четверг прошли две спецоперации по нейтрализации радикальных группировок, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

"Нейтрализована деятельность четырех радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации ДАИШ ", - говорится в информации КНБ.

Согласно сообщению, в рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержаны 11 человек.

"Проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия", - отмечается в пресс-релизе.