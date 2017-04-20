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СНГ 20.04.2017 20:18

Спецслужбы Казахстана задержали 11 человек по подозрению в поддержке ИГИЛ

В Южно-Казахстанской и Актюбинской области Казахстана в четверг прошли две спецоперации по нейтрализации радикальных группировок, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

"Нейтрализована деятельность четырех радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации ДАИШ ", - говорится в информации КНБ.

Согласно сообщению, в рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержаны 11 человек.

"Проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия", - отмечается в пресс-релизе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РАДИКАЛЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]