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СНГ 20.04.2017 20:30

Узбекистан присоединился к Парижскому соглашению по изменению климата

Узбекистан подписал Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель узбекского МИД.

Церемония прошла в штаб-квартире ООН, от имени страны документ подписал посол Узбекистан в США Бахтиер Гулямов. Со стороны ООН в церемонии подписания принял участие глава договорной секции юридического управления Секретариата организации Сантьяго Виллалпандо.

Представитель ООН приветствовал подписание соглашения Узбекистаном. Он подчеркнул, что вопросы изменения климата всегда остаются в центре внимания организации и мирового сообщества, и реализация соглашения имеет колоссальное значение для достижения Целей устойчивого развития. Стороны также выразили надежду на то, что Парижское соглашение станет "дорожной картой" для государств-членов ООН, которая позволит сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата.

Соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года, было принято в развитие Киотского протокола в ходе конференции по климату в Париже 12 декабря 2015 года.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КЛИМАТ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]