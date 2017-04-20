Узбекистан присоединился к Парижскому соглашению по изменению климата

Узбекистан подписал Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель узбекского МИД.

Церемония прошла в штаб-квартире ООН, от имени страны документ подписал посол Узбекистан в США Бахтиер Гулямов. Со стороны ООН в церемонии подписания принял участие глава договорной секции юридического управления Секретариата организации Сантьяго Виллалпандо.

Представитель ООН приветствовал подписание соглашения Узбекистаном. Он подчеркнул, что вопросы изменения климата всегда остаются в центре внимания организации и мирового сообщества, и реализация соглашения имеет колоссальное значение для достижения Целей устойчивого развития. Стороны также выразили надежду на то, что Парижское соглашение станет "дорожной картой" для государств-членов ООН, которая позволит сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата.

Соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года, было принято в развитие Киотского протокола в ходе конференции по климату в Париже 12 декабря 2015 года.