Предприниматели на западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 300 тыс. манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал в четверг предпринимателям, действующим в Товузском и близлежащих районах, льготные кредиты на общую сумму 309 тыс. манатов.
«Указанные средства будут направлены на животноводство, выращивание винограда, овощеводство», - отмечается в пресс-релизе министерства экономики.
В целом, до сих пор в Товузском районе 566 предпринимателей получили льготные кредиты на сумму 18,2 млн выданы, в Гянджа-Газахском экономическом районе - 232,4 млн манатов на 6,2 тыс. проектов.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Ахундов
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