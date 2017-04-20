Предприниматели на западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 300 тыс. манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал в четверг предпринимателям, действующим в Товузском и близлежащих районах, льготные кредиты на общую сумму 309 тыс. манатов.

«Указанные средства будут направлены на животноводство, выращивание винограда, овощеводство», - отмечается в пресс-релизе министерства экономики.

В целом, до сих пор в Товузском районе 566 предпринимателей получили льготные кредиты на сумму 18,2 млн выданы, в Гянджа-Газахском экономическом районе - 232,4 млн манатов на 6,2 тыс. проектов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Ахундов