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Внешняя политика 20.04.2017 17:37

Азербайджан и Алжир подписали меморандум о сотрудничестве в сфере юстиции

Министерства юстиции Азербайджана и Алжира подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба азербайджанского Минюста.

Документ подписали главы Минюста двух стран Фикрет Мамедов (Азербайджан) и Аль-Тайиб Лоух (Алжир) в рамках визита азербайджанского министра в Алжир.

"Документ предусматривает сотрудничество в сфере усовершенствования системы суда, юстиции и пенитенциарной, а также электронной юстиции, законодательной сферы и обучения сотрудников юстиции и судей", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛЖИР, ЮСТИЦИЯ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]