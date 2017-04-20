Азербайджан и Алжир подписали меморандум о сотрудничестве в сфере юстиции

Министерства юстиции Азербайджана и Алжира подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба азербайджанского Минюста.
Документ подписали главы Минюста двух стран Фикрет Мамедов (Азербайджан) и Аль-Тайиб Лоух (Алжир) в рамках визита азербайджанского министра в Алжир.
"Документ предусматривает сотрудничество в сфере усовершенствования системы суда, юстиции и пенитенциарной, а также электронной юстиции, законодательной сферы и обучения сотрудников юстиции и судей", - подчеркивается в сообщении.
Ф.Исазаде
Предприниматели на западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 300 тыс. манатов
Курс манат/доллар на 21 апреля - 1,7022 AZN/$1
Рост цен на нефть ускорился, Brent подорожала до $53,46 за баррель
В Китае растет число поклонников Иванки Трамп
Около 45 человек погибли на дорогах Баку в январе-марте 2017 года
Более 161 кг наркотиков изъяла в первом квартале полиция Баку из незаконного оборота
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Представительство НАТО на Украине будет расположено вблизи посольства США в Киеве
Япония за фингод получила профицит внешней торговли впервые за 6 лет
Штаб американского спецназа в Ираке передислоцирован ближе к границе с Сирией - СМИ
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»