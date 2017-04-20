Азербайджан и Алжир подписали меморандум о сотрудничестве в сфере юстиции

Министерства юстиции Азербайджана и Алжира подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба азербайджанского Минюста.

Документ подписали главы Минюста двух стран Фикрет Мамедов (Азербайджан) и Аль-Тайиб Лоух (Алжир) в рамках визита азербайджанского министра в Алжир.

"Документ предусматривает сотрудничество в сфере усовершенствования системы суда, юстиции и пенитенциарной, а также электронной юстиции, законодательной сферы и обучения сотрудников юстиции и судей", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде