Около 40 организованных преступных групп обезврежено в Баку в первом квартале 2017 года

Около 40 организованных преступных групп обезврежено в январе-марте 2017 года в столице Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Главном управлении полиции города Баку.
В четверг в управлении прошло оперативное совещание по криминогенной обстановке в столице в первом квартале текущего года.
«В январе-марте в Баку обезврежено 17 групп, состоящих в общей сложности из 40 человек, подозреваемых в совершении 17 ограблений и грабежей, а также 21 группа в составе 51 человека за совершение 38 квартирных краж», - отметили в управлении.
За отчетный период МВД и прокуратура зарегистрировали в Баку 2,865 тыс. преступлений, в том числе 2,359 тыс. (82,3%) менее тяжких, не представляющих большой общественной опасности, и 506 (17,7%) тяжких и особо тяжких.
На совещании подчеркнули рост раскрываемости преступлений. В частности, была подчеркнута 100-процентная раскрываемость совершенных в первом квартале в Баку умышленных убийств и покушений на убийство. Общая раскрываемость преступлений в январе-марте составила 75,4% (год назад - 74,4%).
При этом на 40% уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество преступлений, связанных с нанесением тяжкого вреда здоровью.
Р.Бабаев
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