Более 161 кг наркотиков изъяла в первом квартале полиция Баку из незаконного оборота

Правоохранительные органы Баку изъяли в I-ом квартале 2017 годжа из незаконного оборота более 161 кг наркотических веществ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Главном управлении полиции города Баку.
В четверг в управлении прошло оперативное совещание по криминогенной обстановке в столице в первом квартале текущего года.
"Это на 47 кг больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - подчеркнули в управлении.
В январе-марте в Баку правоохранительные органы зарегистрировали 294 случаев, связанных с наркотиками. В первой квартале 2016 года таких фактов было 351.
"За отчетный период в столице обнаружены 44 единицы огнестрельного оружия, четыре гранаты и 1,319 тыс. боевых патронов. Оперативным путем была изъята 31 единица незаконно хранившегося огнестрельного оружия", - подчеркнули на мероприятии.
Р.Бабаев
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