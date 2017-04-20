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Происшествия 20.04.2017 17:45

Более 161 кг наркотиков изъяла в первом квартале полиция Баку из незаконного оборота

Правоохранительные органы Баку изъяли в I-ом квартале 2017 годжа из незаконного оборота более 161 кг наркотических веществ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Главном управлении полиции города Баку.

В четверг в управлении прошло оперативное совещание по криминогенной обстановке в столице в первом квартале текущего года.

"Это на 47 кг больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - подчеркнули в управлении.

В январе-марте в Баку правоохранительные органы зарегистрировали 294 случаев, связанных с наркотиками. В первой квартале 2016 года таких фактов было 351.

"За отчетный период в столице обнаружены 44 единицы огнестрельного оружия, четыре гранаты и 1,319 тыс. боевых патронов. Оперативным путем была изъята 31 единица незаконно хранившегося огнестрельного оружия", - подчеркнули на мероприятии.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАКУ, ПРЕСТУПНОСТЬ, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]