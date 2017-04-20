Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.826 RUR   0.0301 GBR   2.1802 TRY   0.4638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 23 Апр 12° 17° 24 Апр 14°

Дальнее зарубежье 20.04.2017 20:43

Глава Пентагона Мэттис пообещал американскую военную помощь Египту

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг в ходе встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире заверил, что Вашингтон будет оказывать стране помощь в военной сфере, говорится в заявлении администрации президента Египта.

Со своей стороны президент Египта выразил желание "усиливать нынешнее военное сотрудничество между двумя государствами".

В ответ Дж.Мэттис заявил "о приверженности США укреплению таких отношений и расширению перспектив сотрудничества".

А.Ф.ас-Сиси и Дж.Мэттис также обсудили роль Египта в регионе и борьбу с террористами на Синайском полуострове, говорится в сообщении.

Кроме того, Дж.Мэттис в Каире провел переговоры с министром обороны Египта Седки Собхи.

Глава Пентагона посетил Египет в рамках первой поездки по странам региона. Позднее Дж.Мэттис отправится в Израиль и Катар.

Президент США Барак Обама приостановил оказание Египту военной помощи в связи со свержением в 2013 году президента страны Мухаммеда Мурси. Новая американская администрация поддержала программу военной помощи Египту на сумму в $1,3 млрд в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, ЕГИПЕТ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


В Пентагоне сочли непрофессиональным поведение иранского ВМФ при инциденте со сближением кораблей США и Ирана Пентагон представил Трампу план "быстрого нанесения поражения" ИГИЛ - СМИ Глава Пентагона заявил об отсутствии у Вашингтона планов на нефть Ирака Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак Шеф Пентагона приветствовал готовность коалиции против ИГИЛ продолжить борьбу с терроризмом - представитель ведомства Шеф Пентагона практически не сомневается во вмешательстве России в выборы в странах Запада

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]