Глава Пентагона Мэттис пообещал американскую военную помощь Египту

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг в ходе встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире заверил, что Вашингтон будет оказывать стране помощь в военной сфере, говорится в заявлении администрации президента Египта.
Со своей стороны президент Египта выразил желание "усиливать нынешнее военное сотрудничество между двумя государствами".
В ответ Дж.Мэттис заявил "о приверженности США укреплению таких отношений и расширению перспектив сотрудничества".
А.Ф.ас-Сиси и Дж.Мэттис также обсудили роль Египта в регионе и борьбу с террористами на Синайском полуострове, говорится в сообщении.
Кроме того, Дж.Мэттис в Каире провел переговоры с министром обороны Египта Седки Собхи.
Глава Пентагона посетил Египет в рамках первой поездки по странам региона. Позднее Дж.Мэттис отправится в Израиль и Катар.
Президент США Барак Обама приостановил оказание Египту военной помощи в связи со свержением в 2013 году президента страны Мухаммеда Мурси. Новая американская администрация поддержала программу военной помощи Египту на сумму в $1,3 млрд в год.
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