Глава Пентагона Мэттис пообещал американскую военную помощь Египту

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг в ходе встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире заверил, что Вашингтон будет оказывать стране помощь в военной сфере, говорится в заявлении администрации президента Египта.

Со своей стороны президент Египта выразил желание "усиливать нынешнее военное сотрудничество между двумя государствами".

В ответ Дж.Мэттис заявил "о приверженности США укреплению таких отношений и расширению перспектив сотрудничества".

А.Ф.ас-Сиси и Дж.Мэттис также обсудили роль Египта в регионе и борьбу с террористами на Синайском полуострове, говорится в сообщении.

Кроме того, Дж.Мэттис в Каире провел переговоры с министром обороны Египта Седки Собхи.

Глава Пентагона посетил Египет в рамках первой поездки по странам региона. Позднее Дж.Мэттис отправится в Израиль и Катар.

Президент США Барак Обама приостановил оказание Египту военной помощи в связи со свержением в 2013 году президента страны Мухаммеда Мурси. Новая американская администрация поддержала программу военной помощи Египту на сумму в $1,3 млрд в год.