Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Исполнительной власти г.Сумгайыта 4 млн манатов на проведение работ по капитальному ремонту автодорог города.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
А.Азизов
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