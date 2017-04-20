Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Исполнительной власти г.Сумгайыта 4 млн манатов на проведение работ по капитальному ремонту автодорог города.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

А.Азизов