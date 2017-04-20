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20.04.2017 18:08

Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Исполнительной власти г.Сумгайыта 4 млн манатов на проведение работ по капитальному ремонту автодорог города.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

А.Азизов

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Тэги: СУМГАЙЫТ, ДОРОГИ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]