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Карабахский конфликт 20.04.2017 18:27

Карабахский конфликт должен быть решен на основе территориальной целостности Азербайджана – глава МИД

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров призывает страны ЕС к соблюдению единой позиции по урегулированию конфликтов на основе территориальной целостности и неизменности международно признанных границ стран.

Э.Мамедъяров в четверг в Риме провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Э.Мамедъяров проинформировал своего итальянского коллегу о ходе переговоров по урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД Азербайджана призвал страны ЕС соблюдать единую позицию в том, что все конфликты должны быть урегулирования в рамках территориальной целостности, суверенитета и неизменности международно признанных границ стран", - отмечает МИД.

В ходе встречи Э.Мамедъяров и А.Альфано также подчеркнули наличие потенциала для углубления экономического сотрудничества. В частности, азербайджанский министр отметил перспективы для сотрудничества в рамках международных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]