Карабахский конфликт должен быть решен на основе территориальной целостности Азербайджана – глава МИД

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров призывает страны ЕС к соблюдению единой позиции по урегулированию конфликтов на основе территориальной целостности и неизменности международно признанных границ стран.
Э.Мамедъяров в четверг в Риме провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
"Э.Мамедъяров проинформировал своего итальянского коллегу о ходе переговоров по урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД Азербайджана призвал страны ЕС соблюдать единую позицию в том, что все конфликты должны быть урегулирования в рамках территориальной целостности, суверенитета и неизменности международно признанных границ стран", - отмечает МИД.
В ходе встречи Э.Мамедъяров и А.Альфано также подчеркнули наличие потенциала для углубления экономического сотрудничества. В частности, азербайджанский министр отметил перспективы для сотрудничества в рамках международных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.
А.Азизов
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