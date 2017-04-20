Венесуэльская оппозиция намерена продолжить антипрезидентские демонстрации

Оппозиция Венесуэла намерена продолжить демонстрации против президента страны Николаса Мадуро, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Если сегодня нас были миллионы, то завтра еще больше (демонстрантов - ИФ) должны выйти на улицы", - заявил глава оппозиции Энрике Каприлес после окончания демонстрации в минувшую среду.

Ранее сообщалось, что накануне в ходе массовых демонстраций в Венесуэле не менее трех человек скончались от пулевых ранений. Еще шесть человек погибли в результате столкновений оппозиции и силовых структур в начале апреля.

На демонстрацию, названную "Матерью всех маршей", в среду только в столице страны Каракасе вышли десятки тысяч жителей страны. Для ее разгона полиция применила слезоточивый газ. Ближе к ночи протесты переросли в беспорядки.

Основными целями демонстрантов являются полное восстановление прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, проведение досрочных выборов нового президента, а также начало процесса восстановления экономики страны.

Венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Н.Мадуро в диктаторстве, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.