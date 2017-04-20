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Дальнее зарубежье 20.04.2017 20:58

Венесуэльская оппозиция намерена продолжить антипрезидентские демонстрации

Оппозиция Венесуэла намерена продолжить демонстрации против президента страны Николаса Мадуро, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Если сегодня нас были миллионы, то завтра еще больше (демонстрантов - ИФ) должны выйти на улицы", - заявил глава оппозиции Энрике Каприлес после окончания демонстрации в минувшую среду.

Ранее сообщалось, что накануне в ходе массовых демонстраций в Венесуэле не менее трех человек скончались от пулевых ранений. Еще шесть человек погибли в результате столкновений оппозиции и силовых структур в начале апреля.

На демонстрацию, названную "Матерью всех маршей", в среду только в столице страны Каракасе вышли десятки тысяч жителей страны. Для ее разгона полиция применила слезоточивый газ. Ближе к ночи протесты переросли в беспорядки.

Основными целями демонстрантов являются полное восстановление прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, проведение досрочных выборов нового президента, а также начало процесса восстановления экономики страны.

Венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Н.Мадуро в диктаторстве, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]