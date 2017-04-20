Встреча Трампа и Эрдогана запланирована на 16-17 мая - СМИ

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп проведут встречу 16-17 мая в США, сообщает в четверг сайт турецкого издания "Дейли сабах" со ссылкой на заявление Р.Т.Эрдогана.

Как ожидается, темами переговоров должны стать ситуация Сирия и экстрадиция из США оппозиционного мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого требует Анкара по обвинению в организации попытки военного переворота в ночь на 16 июля 2016 года.