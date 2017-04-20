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Дальнее зарубежье 20.04.2017 19:06

Встреча Трампа и Эрдогана запланирована на 16-17 мая - СМИ

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп проведут встречу 16-17 мая в США, сообщает в четверг сайт турецкого издания "Дейли сабах" со ссылкой на заявление Р.Т.Эрдогана.

Как ожидается, темами переговоров должны стать ситуация Сирия и экстрадиция из США оппозиционного мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого требует Анкара по обвинению в организации попытки военного переворота в ночь на 16 июля 2016 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]