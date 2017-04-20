Япония за фингод получила профицит внешней торговли впервые за 6 лет

Япония в 2016 финансовом году, который закончился 31 марта, зафиксировала положительное сальдо внешней торговли впервые за шесть лет, свидетельствуют данные министерства финансов.

Профицит составил 4,001 трлн иен ($36,65 млрд), что обусловлено снижением нефтяных цен и укреплением иены.

Импорт за минувший фингод сократился на 10,2%, до 67,518 трлн иен, из-за падения закупок сжиженного природного газа и нефтепродуктов.

Экспорт уменьшился на 3,5% и составил 71,525 трлн иен, что связано со снижением поставок автомобилей, а также стали и стальной продукции.

В 2016 фингоду профицит в торговле с США сократился на 8,2% - до 6,629 трлн иен. При этом Япония снизила экспорт на 6,5% - до 14,12 трлн иен, импорт - на 4,9%, до 7,49 трлн иен.

Профицит в торговле со странами Азии подскочил на 155,5% и достиг 4,913 трлн иен.

Впервые за шесть лет Япония снизила дефицит торговли с Китаем (до 4,22 трлн иен). Поставки в эту страну уменьшились на 1,3% - до 12,83 трлн иен. Импорт из КНР сократился на 10,6%, составив 17,05 трлн иен.

Экспорт в страны Европейского союза снизился на 1,5% - до 7,98 трлн иен, импорт - на 7,1%, до 8,11 трлн иен. В результате пятый год подряд был отмечен торговый дефицит, составивший в прошлом фингоду 135,4 млрд иен, сообщает Japan Times.