Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.826 RUR   0.0301 GBR   2.1802 TRY   0.4638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 23 Апр 12° 17° 24 Апр 14°

Дальнее зарубежье 20.04.2017 21:27

Япония за фингод получила профицит внешней торговли впервые за 6 лет

Япония в 2016 финансовом году, который закончился 31 марта, зафиксировала положительное сальдо внешней торговли впервые за шесть лет, свидетельствуют данные министерства финансов.

Профицит составил 4,001 трлн иен ($36,65 млрд), что обусловлено снижением нефтяных цен и укреплением иены.

Импорт за минувший фингод сократился на 10,2%, до 67,518 трлн иен, из-за падения закупок сжиженного природного газа и нефтепродуктов.

Экспорт уменьшился на 3,5% и составил 71,525 трлн иен, что связано со снижением поставок автомобилей, а также стали и стальной продукции.

В 2016 фингоду профицит в торговле с США сократился на 8,2% - до 6,629 трлн иен. При этом Япония снизила экспорт на 6,5% - до 14,12 трлн иен, импорт - на 4,9%, до 7,49 трлн иен.

Профицит в торговле со странами Азии подскочил на 155,5% и достиг 4,913 трлн иен.

Впервые за шесть лет Япония снизила дефицит торговли с Китаем (до 4,22 трлн иен). Поставки в эту страну уменьшились на 1,3% - до 12,83 трлн иен. Импорт из КНР сократился на 10,6%, составив 17,05 трлн иен.

Экспорт в страны Европейского союза снизился на 1,5% - до 7,98 трлн иен, импорт - на 7,1%, до 8,11 трлн иен. В результате пятый год подряд был отмечен торговый дефицит, составивший в прошлом фингоду 135,4 млрд иен, сообщает Japan Times.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ТОРГОВЛЯ, ПРОФИЦИТ


Похожие новости


Канцлер ФРГ надеется на подписание договора ЕС-Япония о свободной торговле в 2015г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]