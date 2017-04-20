В Китае растет число поклонников Иванки Трамп

Популярность дочери президента США Иванки Трамп в Китае быстро растет, сообщает в четверг американский телеканал "Эн-би-си Ньюс".

В социальных сетях КНР появляются новые страницы, посвященные "богине Иванке", которые набирают десятки тысяч подписчиков.

В результате резкого скачка популярности И.Трамп юристы китайских подразделений бренда "Иванка Трамп" участвуют в нескольких судебных процессах, направленных на пресечение нелегального использования имени дочери американского президента в производстве сотен китайских компаний.

Широкая популярность первой дочери США приписывается в частности ее стремлению научить своих детей китайским языку и культуре.

Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США дочь И.Трамп Арабелла исполнила для китайского лидера и его супруги традиционную песню на китайском языке. Позже президент США Дональд Трамп выложил в Интернет видео выступления, которое затем получило огромную популярность среди китайской общественности.