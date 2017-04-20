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Это интересно 20.04.2017 21:46

В Китае растет число поклонников Иванки Трамп

Популярность дочери президента США Иванки Трамп в Китае быстро растет, сообщает в четверг американский телеканал "Эн-би-си Ньюс".

В социальных сетях КНР появляются новые страницы, посвященные "богине Иванке", которые набирают десятки тысяч подписчиков.

В результате резкого скачка популярности И.Трамп юристы китайских подразделений бренда "Иванка Трамп" участвуют в нескольких судебных процессах, направленных на пресечение нелегального использования имени дочери американского президента в производстве сотен китайских компаний.

Широкая популярность первой дочери США приписывается в частности ее стремлению научить своих детей китайским языку и культуре.

Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США дочь И.Трамп Арабелла исполнила для китайского лидера и его супруги традиционную песню на китайском языке. Позже президент США Дональд Трамп выложил в Интернет видео выступления, которое затем получило огромную популярность среди китайской общественности.

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Тэги: КИТАЙ, ТРАМП, ДОЧЬ, ПОПУЛЯРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]