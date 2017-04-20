Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.826 RUR   0.0301 GBR   2.1802 TRY   0.4638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 23 Апр 12° 17° 24 Апр 14°

Дальнее зарубежье 20.04.2017 22:11

Представительство НАТО на Украине будет расположено вблизи посольства США в Киеве

Здание представительства НАТО на Украине разместится на улице Авиаконструктора Игоря Сикорского, вблизи посольства США .

По указанному адресу планируется провести реконструкцию и приспособление помещений для размещения представительства НАТО.

Главным распорядителем средств госбюджета в данном проекте выступает Государственное управление делами.

Завершение работ запланировано на июнь-июль 2017 года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 26 февраля 2016 года подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора о статусе представительства НАТО в Украине".

Данное соглашение предусматривает, в частности, создание представительства НАТО в Украине, которое будет состоять из Офиса связи НАТО и Центра информации и документации НАТО. Новое дипломатическое учреждение и его персонал получат привилегии, иммунитеты и содействие, оказываемые дипломатическим миссиям в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИЕВ, НАТО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]