Представительство НАТО на Украине будет расположено вблизи посольства США в Киеве

Здание представительства НАТО на Украине разместится на улице Авиаконструктора Игоря Сикорского, вблизи посольства США .

По указанному адресу планируется провести реконструкцию и приспособление помещений для размещения представительства НАТО.

Главным распорядителем средств госбюджета в данном проекте выступает Государственное управление делами.

Завершение работ запланировано на июнь-июль 2017 года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 26 февраля 2016 года подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора о статусе представительства НАТО в Украине".

Данное соглашение предусматривает, в частности, создание представительства НАТО в Украине, которое будет состоять из Офиса связи НАТО и Центра информации и документации НАТО. Новое дипломатическое учреждение и его персонал получат привилегии, иммунитеты и содействие, оказываемые дипломатическим миссиям в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.