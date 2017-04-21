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Дальнее зарубежье 21.04.2017 07:30

Следователи идентифицировали личность боевика, убившего полицейского в Париже - прокурор

Личность стрелка, убившего полицейского в Париже, установлена, следователи выясняют, были ли у него сообщники, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на прокурора города Франсуа Моленса.

"Личность нападавшего была установлена, расследование продолжается", - приводит его слова агентство.

По словам прокурора, следователи пытаются определить, были ли у нападавшего на полицейских сообщники.

"Мы открыли дело об убийстве и попытке убийства представителей государственной власти в связи с террористическим замыслом и участием в преступной террористической организации с целью покушения на жизнь людей", - приводят слова прокурора местные СМИ.

По его данным, расследование поручено антитеррористической секции парижской полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности.

"Все, что я еще могу вам сказать, это то, что личность нападавшего известна, это было проверено. Я вам его не назову, потому что следствие уже идет с обысками и, в том числе, с целью установить, были или нет у него сообщники", - сказал Ф.Моленс.

Он пообещал дать больше информации на пресс-конференции днем.

В то же время канал "Франс-Энфо" сообщил с места события о частичном открытии Елисейских полей от площади Этуаль до авеню Георга V.

В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое ранены. Стрелявший убит. В связи с инцидентом перекрыта часть центра города, закрыты три станции метро. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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Тэги: ПАРИЖ, СТРЕЛОК, ЛИЧНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]