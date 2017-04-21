Следователи идентифицировали личность боевика, убившего полицейского в Париже - прокурор

Личность стрелка, убившего полицейского в Париже, установлена, следователи выясняют, были ли у него сообщники, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на прокурора города Франсуа Моленса.
"Личность нападавшего была установлена, расследование продолжается", - приводит его слова агентство.
По словам прокурора, следователи пытаются определить, были ли у нападавшего на полицейских сообщники.
"Мы открыли дело об убийстве и попытке убийства представителей государственной власти в связи с террористическим замыслом и участием в преступной террористической организации с целью покушения на жизнь людей", - приводят слова прокурора местные СМИ.
По его данным, расследование поручено антитеррористической секции парижской полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности.
"Все, что я еще могу вам сказать, это то, что личность нападавшего известна, это было проверено. Я вам его не назову, потому что следствие уже идет с обысками и, в том числе, с целью установить, были или нет у него сообщники", - сказал Ф.Моленс.
Он пообещал дать больше информации на пресс-конференции днем.
В то же время канал "Франс-Энфо" сообщил с места события о частичном открытии Елисейских полей от площади Этуаль до авеню Георга V.
В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое ранены. Стрелявший убит. В связи с инцидентом перекрыта часть центра города, закрыты три станции метро. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
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