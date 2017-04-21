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СНГ 21.04.2017 08:50

Заседание Совета глав МИД ШОС открылось в Астане

Заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в эти минуты в Астане, российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Встреча является завершающим этапом по подготовке саммита ШОС, который пройдет в столице Казахстана в июне. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят сегодня документы и решения, планируемые к рассмотрению главами государств.

Министры примут проект Астанинской декларации, в которой будут отражены актуальные региональные и международные проблемы, подходы к дальнейшей консолидации объединения.

Кроме того, стоят задачи по согласованию проектов Антинаркотической стратегии на период до 2022 года и Программы действий по ее выполнению. Отдельного внимания заслуживает проект Заявления глав государств о совместном противодействии международному терроризму.

Главы МИД рассмотрят и вопросы завершения процедуры приема Индии и Пакистана в ШОС и предоставлении им статуса государства-члена.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью странами: РФ, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран- наблюдателей (Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Белоруссия) и шесть партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).

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Тэги: ШОС, АСТАНА, ЗАСЕДАНИЕ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]