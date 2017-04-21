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Дальнее зарубежье 21.04.2017 09:11

Трамп: основная цель США - победа над ИГИЛ, а не урегулирование ситуации в Ливии

Президент США Дональд Трамп не видит, какую роль мог бы сыграть Вашингтон в урегулировании ситуации в Ливии.

"Я не вижу роли (США) в Ливии. Думаю, США уже сыграли уже достаточно ролей", - заявил он в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Италии Паоло Джентилони, отвечая на вопрос о том, какую роль могли бы сыграть США в урегулировании ситуации в этой стране.

"Я вижу роль в том, чтобы победить ИГИЛ ", - подчеркнул американский президент.

По словам Д.Трампа, именно это является основной целью США. "У нас нет выбора... И это то, что мы будем делать", - сказал глава государства.

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Тэги: США, ТРАМП, ЛИВИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]