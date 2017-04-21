Трамп: основная цель США - победа над ИГИЛ, а не урегулирование ситуации в Ливии

Президент США Дональд Трамп не видит, какую роль мог бы сыграть Вашингтон в урегулировании ситуации в Ливии.
"Я не вижу роли (США) в Ливии. Думаю, США уже сыграли уже достаточно ролей", - заявил он в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Италии Паоло Джентилони, отвечая на вопрос о том, какую роль могли бы сыграть США в урегулировании ситуации в этой стране.
"Я вижу роль в том, чтобы победить ИГИЛ ", - подчеркнул американский президент.
По словам Д.Трампа, именно это является основной целью США. "У нас нет выбора... И это то, что мы будем делать", - сказал глава государства.
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