В Киргизии произошло землетрясение, жертв и разрушений нет - МЧС республики

На севере Киргизии произошло землетрясение силой до 4,5 баллов, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций республики
По словам представителя пресс-службы, "по данным республиканского Института сейсмологии в пятницу в 06:42 (03:42 мск) в Чуйской области (север страны) зарегистрировано землетрясение с силой в эпицентре 4-4,5 балла".
"В селе Арпа-Тектир интенсивность землетрясения достигала 4,5 баллов, в сельских округах Кегети и Пригородное - 4 балла. В городах Кант, Токмок и Бишкек - до 3 баллов", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет, отметили в ведомстве.
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