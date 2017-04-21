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Дальнее зарубежье 21.04.2017 09:24

В Киргизии произошло землетрясение, жертв и разрушений нет - МЧС республики

На севере Киргизии произошло землетрясение силой до 4,5 баллов, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций республики

По словам представителя пресс-службы, "по данным республиканского Института сейсмологии в пятницу в 06:42 (03:42 мск) в Чуйской области (север страны) зарегистрировано землетрясение с силой в эпицентре 4-4,5 балла".

"В селе Арпа-Тектир интенсивность землетрясения достигала 4,5 баллов, в сельских округах Кегети и Пригородное - 4 балла. В городах Кант, Токмок и Бишкек - до 3 баллов", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет, отметили в ведомстве.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]