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Дальнее зарубежье 21.04.2017 08:56

Террористы из ИГИЛ взяли на себя ответственность за перестрелку в Париже

Запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку в Париже, в результате которой погиб один полицейский, сообщает французская газета "Фигаро".

По данным издания, вскоре после атаки "Исламское госудасртво" по своим пропагандистским каналам распространило информацию о том, что атаку совершил террорист из Бельгии.

В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое ранены. Стрелявший убит. В связи с инцидентом перекрыта часть центра города, закрыты три станции метро. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

Президент Франции Франсуа Олланд назвал атаку террористической.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АТАКА, ИГИЛ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]