Террористы из ИГИЛ взяли на себя ответственность за перестрелку в Париже

Запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку в Париже, в результате которой погиб один полицейский, сообщает французская газета "Фигаро".

По данным издания, вскоре после атаки "Исламское госудасртво" по своим пропагандистским каналам распространило информацию о том, что атаку совершил террорист из Бельгии.

В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое ранены. Стрелявший убит. В связи с инцидентом перекрыта часть центра города, закрыты три станции метро. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

Президент Франции Франсуа Олланд назвал атаку террористической.