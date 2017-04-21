Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 23 Апр 12° 17° 24 Апр 14°

СНГ 21.04.2017 11:52

Лавров сообщил о предстоящем визите в Москву его китайского коллеги Ван И для подготовки контактов на высшем уровне

Глава МИД Китая Ван И посетит Россию для подготовки визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я с удовольствием подтверждаю нашу нацеленность на самые тесные контакты в предстоящий период. Наряду с теми визитами, о которых вы упомянули, мы, конечно же, должны готовить очередные встречи наших руководителей", - сказал он в ходе встречи с Ван И.

По словам С.Лаврова, "президент Путин в следующем месяце посетит Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь". "Затем мы будем ждать с визитом председателя КНР уважаемого Си Цзиньпина, и будем рады принять для подготовки этого мероприятия вас в Российской Федерации", - отметил глава МИД РФ.

"Как я понимаю, сроки мы уже практически согласовали, в самое ближайшее время их подтвердим", - добавил С.Лавров.

Он сообщил, что у России и Китая "готов план консультаций между министерствами иностранных дел". "Думаю, что ваш визит будет хорошей возможностью его подписать", - отметил российскми министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, МИД, ВИЗИТ


Похожие новости


Путин, как ожидается, примет первого вице-премьера Госсовета КНР Си Цзиньпин осудил теракт в метро Санкт-Петербурга и выразил соболезнования Путина ждут в Китае в мае и сентябре - представитель ЦК КПК США не должны позволять России и Китаю оказывать давление на малые страны - Обама Си Цзиньпин соболезнует в связи с крушением российского ТУ-154 РФ и КНР по-прежнему намерены довести уровень товарооборота до $200 млрд - Медведев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]