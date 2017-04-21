Лавров сообщил о предстоящем визите в Москву его китайского коллеги Ван И для подготовки контактов на высшем уровне

Глава МИД Китая Ван И посетит Россию для подготовки визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я с удовольствием подтверждаю нашу нацеленность на самые тесные контакты в предстоящий период. Наряду с теми визитами, о которых вы упомянули, мы, конечно же, должны готовить очередные встречи наших руководителей", - сказал он в ходе встречи с Ван И.

По словам С.Лаврова, "президент Путин в следующем месяце посетит Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь". "Затем мы будем ждать с визитом председателя КНР уважаемого Си Цзиньпина, и будем рады принять для подготовки этого мероприятия вас в Российской Федерации", - отметил глава МИД РФ.

"Как я понимаю, сроки мы уже практически согласовали, в самое ближайшее время их подтвердим", - добавил С.Лавров.

Он сообщил, что у России и Китая "готов план консультаций между министерствами иностранных дел". "Думаю, что ваш визит будет хорошей возможностью его подписать", - отметил российскми министр.