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СНГ 21.04.2017 12:12

В Казахстане осужден вербовщик ИГИЛ, готовивший террористические акты на территории России

Житель Западно-Казахстанской 42-летний Руслан Хамзулинов осужден на 10 лет лишения свободы за вербовку в ряды боевиков и подготовку терактов на территории Казахстана и России, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Согласно информации ведомства, приговором суда от 19 апреля Р.Хамзулинов признан виновным по ст. 174, ч.1 (возбуждение национальной, религиозной, родовой, расовой, социальной розни с использованием СМИ), ст. 257, ч.2 - 24, ч.3 (подготовка к участию в деятельности террористической группы), ст. 258, ч.2 (финансирование террористической деятельности), ст. 259, ч.1 (вербовка с целью организации террористической деятельности) и ст. 394,ч.1 (организация незаконной миграции) Уголовного кодекса Казахстана.

Суд также постановил конфисковать имущество осужденного.

Согласно материалам уголовного дела, Р.Хамзулинов "по заданию зарубежного руководства террористической ячейки "ДАИШ" (арабская аббревиатура ИГИЛ, "Исламское государство", запрещенное во многих странах, в том числе и в РФ) в Турции выехал на Украину для проведения подготовки к совершению террористических актов в России и Казахстане".

В октябре 2016 году он был задержан на территории Украины.

Р.Хамзулинов также причастен к вербовке и переправке граждан Казахстана в лагеря международных террористических организаций на территории Сирии, говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕРРОРИЗМ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]