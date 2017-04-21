ГНФАР в I квартале направил на строительство в Азербайджане первой ППБУ 6-го поколения около $70 млн

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в I-ом квартале 2017 года направил на финансирование проекта строительства в Азербайджане первой плавучей полупогружной буровой установки (ППБУ) 6-го поколения $66 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде
«До сих пор на реализацию данного проекта ГНФАР было выделено $859,7 млн, в том числе в I-ом квартале 2017 года – $66 млн», - отметили в ГНФАР.
Стоимость проекта оценивается в $1 млрд 116,7 млн.
В 2016 году на реализацию данного проекта ГНФАР направил $97,7 млн.
Как сообщалось, для осуществления функций заказчика проекта строительства в Азербайджане первой ППБУ 6-го поколения было создано ООО Azerbaijan Rigs, в котором 90% долевого участия принадлежит ГНФАР, 10% - компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).
Азербайджано-американская компания Caspian Drilling Company (учреждена ГНКАР и Global Santa Fe) и сингапурская Keppel Fels в июне 2013 года подписали соглашение на строительство ППБУ 6-го поколения. Строительные работы ведет Keppel Fels.
ППБУ будет рассчитана на проведение буровых работ на глубине моря 1 тыс. метров и на бурение скважин с рекордной глубиной в 12 тыс. метров.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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