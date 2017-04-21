Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 23 Апр 12° 17° 24 Апр 14°

Дальнее зарубежье 21.04.2017 12:30

Tesla отзывает 53 тыс. автомашин из-за возможных проблем со стояночным тормозом

Американский производитель электромобилей Tesla Motors Inc. отзывает около 53 тыс. седанов Model S и кроссоверов Model X из-за возможного возникновения проблемы со стояночным тормозом.

Под отзыв попадают электромобили, выпущенные с февраля по октябрь 2016 года. При этом проблема с небольшим устройством, которое в случае поломки заблокирует тормоз, затрагивает менее 5% автомобилей, отмечается в сообщении Tesla.

Компания заявила об отсутствии сообщений о каких-либо инцидентах или происшествиях, связанных с этим.

"Мы не думаем, что данная проблема может стать поводом для опасений относительно безопасности у наших клиентов, и мы не видели ни одной аварии или травмы, связанной с ней", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Tesla сообщила о том, что годовое собрание акционеров пройдет 6 июня в Маунтин-Вью. В повестку дня входит, в том числе, голосование относительно продления на следующий 3-летний период срока работы трех директоров компании, включая главного исполнительного директора Илона Маска.

Котировки акций Tesla по итогам торгов в четверг снизились на 1%. Капитализация компании оценивается в $49,8 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, TESLA, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]