Tesla отзывает 53 тыс. автомашин из-за возможных проблем со стояночным тормозом

Американский производитель электромобилей Tesla Motors Inc. отзывает около 53 тыс. седанов Model S и кроссоверов Model X из-за возможного возникновения проблемы со стояночным тормозом.
Под отзыв попадают электромобили, выпущенные с февраля по октябрь 2016 года. При этом проблема с небольшим устройством, которое в случае поломки заблокирует тормоз, затрагивает менее 5% автомобилей, отмечается в сообщении Tesla.
Компания заявила об отсутствии сообщений о каких-либо инцидентах или происшествиях, связанных с этим.
"Мы не думаем, что данная проблема может стать поводом для опасений относительно безопасности у наших клиентов, и мы не видели ни одной аварии или травмы, связанной с ней", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, Tesla сообщила о том, что годовое собрание акционеров пройдет 6 июня в Маунтин-Вью. В повестку дня входит, в том числе, голосование относительно продления на следующий 3-летний период срока работы трех директоров компании, включая главного исполнительного директора Илона Маска.
Котировки акций Tesla по итогам торгов в четверг снизились на 1%. Капитализация компании оценивается в $49,8 млрд.
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