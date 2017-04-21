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СНГ 21.04.2017 12:42

На Украине более 300 населенных пунктов обесточены в результате непогоды

По состоянию на утро пятницы обесточенными в результате сложных погодных условий остаются 318 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В частности, в Одесской области обесточены 245 населенных пунктов, Николаевской - 14, Харьковской - 23, Днепропетровской - 32, Херсонской - 3, Запорожской - 1.

За период 19-20 апреля электроснабжение было восстановлено в 485 населенных пунктах в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях.

"Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Тэги: УКРАИНА, НЕПОГОДА, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]