На Украине более 300 населенных пунктов обесточены в результате непогоды

По состоянию на утро пятницы обесточенными в результате сложных погодных условий остаются 318 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
В частности, в Одесской области обесточены 245 населенных пунктов, Николаевской - 14, Харьковской - 23, Днепропетровской - 32, Херсонской - 3, Запорожской - 1.
За период 19-20 апреля электроснабжение было восстановлено в 485 населенных пунктах в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях.
"Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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