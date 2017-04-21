Россия активно продвигает начало работы над Конституцией Сирии - Лавров

Россия выступает за скорейшее начало работы над Конституцией Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы активно продвигаем необходимость скорейшего начала работы над Конституцией. Вы упомянули Высший комитет по переговорам... Они этого делать не хотят, по-прежнему отказываются акцептовать то, что предлагала ООН на женевской площадке, а именно начать работать над вопросом управления на данном этапе, вопроса Конституции, подготовки выборов и борьбы с терроризмом", - сказал российский министр журналистам в Астане в пятницу.
Азербайджан и ЕС проведут 25 апреля очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве
Министр обороны Азербайджана призвал командиров на передовой пресекать действия врага с нанесением ему максимальных потерь
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 140 раз – Минобороны
Грузоперевозки в Азербайджане в I квартале выросли на 3%
Производство химпродукции в Азербайджане в I квартале сократилось на 4%
Процесс объединения AtaBank и CDB Bank будет завершен в течение 3 месяцев
Среднемесячная зарплата в нефтяной сфере Азербайджана в 2016г в 6 раз превышала размер зарплат в ненефтяном секторе
В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом"
В Азербайджане в 2017 году планируется создать 21 частный и общественный пляж
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»