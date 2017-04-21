Россия активно продвигает начало работы над Конституцией Сирии - Лавров

Россия выступает за скорейшее начало работы над Конституцией Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы активно продвигаем необходимость скорейшего начала работы над Конституцией. Вы упомянули Высший комитет по переговорам... Они этого делать не хотят, по-прежнему отказываются акцептовать то, что предлагала ООН на женевской площадке, а именно начать работать над вопросом управления на данном этапе, вопроса Конституции, подготовки выборов и борьбы с терроризмом", - сказал российский министр журналистам в Астане в пятницу.