Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 23 Апр 12° 17° 24 Апр 14°

СНГ 21.04.2017 13:33

Россия активно продвигает начало работы над Конституцией Сирии - Лавров

Россия выступает за скорейшее начало работы над Конституцией Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы активно продвигаем необходимость скорейшего начала работы над Конституцией. Вы упомянули Высший комитет по переговорам... Они этого делать не хотят, по-прежнему отказываются акцептовать то, что предлагала ООН на женевской площадке, а именно начать работать над вопросом управления на данном этапе, вопроса Конституции, подготовки выборов и борьбы с терроризмом", - сказал российский министр журналистам в Астане в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ЛАВРОВ


Похожие новости


Дети Асада занялись изучением русского языка Лавров: РФ, Турция и Иран разрабатывают механизм по наказанию нарушителей режима прекращения огня в Сирии Медведев назвал удар США по Сирии актом военной агрессии В рядах боевиков в Сирии и Ираке воюют 2,7 тыс. жителей Северного Кавказа - Патрушев Россия доставила в Сирию 10 тыс. тонн гумпомощи США предпочли бы, чтобы Асад сам отказался от власти и покинул Сирию - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]