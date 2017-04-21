Лавров: РФ, Турция и Иран разрабатывают механизм по наказанию нарушителей режима прекращения огня в Сирии

Россия, Турция и Иран продолжают выработку механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы разрабатываем вместе с Турцией, с Ираном совместные механизмы, которые будут не только фиксировать нарушения договоренности о прекращении огня, но и будут в состоянии реагировать на эти нарушения, воздействовать на нарушителей", - сказал С.Лавров журналистам в Астане в пятницу.
По его словам, "по линии Астаны также вырабатывается договоренность, которая позволит стабилизировать ситуацию в том плане, что так называемые примирившиеся районы будут уже объединяться в конструктивную группу населенных пунктов, которые тоже будут помогать избавляться от экстремистов на сирийской территории".
С.Лавров также заявил, что сирийский оппозиционный высший комитет переговоров отказывается обсуждать шаги по ключевым направлениям сирийского урегулирования, такие как вопрос разработки новой Конституции, управления на данном этапе проведения выборов и борьбы с терроризмом.
"Отказываются эти деятели из ВКП от чего бы то ни было, кроме как от вопроса обсуждения свержения Башара Асада, что никак не предусмотрено, а более того, запрещено резолюцией Совета безопасности", - сказал С.Лавров.
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