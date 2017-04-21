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СНГ 21.04.2017 14:15

Лукашенко предлагает сделать Минск площадкой диалога Востока и Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов стать площадкой для диалога, аналогичного Хельсинскому процессу.

"Происходящие в мире и на континенте события вновь демонстрируют актуальность белорусской инициативы по налаживанию нового масштабного диалога между Востоком и Западом аналогично Хельсинскому процессу", - заявил А.Лукашенко в пятницу в ежегодном послании к белорусскому народу и национальному собранию в пятницу в Минске.

"Хочу подтвердить: если в этом будет необходимость, и мир в этом заинтересован Минск готов в любой момент стать площадкой для диалога, направленного на осмысление новых правил мироустройства", - сказал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]