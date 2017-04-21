Лукашенко предлагает сделать Минск площадкой диалога Востока и Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов стать площадкой для диалога, аналогичного Хельсинскому процессу.

"Происходящие в мире и на континенте события вновь демонстрируют актуальность белорусской инициативы по налаживанию нового масштабного диалога между Востоком и Западом аналогично Хельсинскому процессу", - заявил А.Лукашенко в пятницу в ежегодном послании к белорусскому народу и национальному собранию в пятницу в Минске.

"Хочу подтвердить: если в этом будет необходимость, и мир в этом заинтересован Минск готов в любой момент стать площадкой для диалога, направленного на осмысление новых правил мироустройства", - сказал президент.