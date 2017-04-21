В Брюсселе соболезнуют семьям жертвы перестрелки в Париже и выражают поддержку пострадавшим

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни выразил соболезнования в связи с терактом 20 апреля на Елисейских полях в Париже.

"Солидарность с Францией, с силами порядка, и мои самые искренние соболезнования семьям жертв", - написал А.Таяни в пятницу в своем "Твиттере".

Также в "Твиттере" выразили поддержку французам в связи с атакой против полицейских в Париже премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и глава МИД Дидье Рейндерс.

"Я осуждаю это подлое и отвратительное нападение в Париже на Елисейских полях. Поддержка Франции", - написал бельгийский премьер.

"Все наши соболезнования семье убитого полицейского и наша поддержка раненым в этом гнусном нападении в Париже на Елисейских полях", - заявил Д.Рейндерс.