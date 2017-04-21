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СНГ 21.04.2017 14:40

Две трети россиян в целом выступают за захоронение тела Ленина - опрос

Россияне неоднозначно относятся к Мавзолею: 39% считают его туристическим объектом и относятся равнодушно, 18% - полагают, что тело Владимира Ленина, как великого вождя, по праву находится на главной площади страны, сообщает ВЦИОМ.

В то же время 38% граждан согласны с мнением, что нахождение тела В.Ленина на Красной площади - неправильно и противоестественно, показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 9-10 марта среди 1200 респондентов.

Две трети опрошенных (63%) в целом согласны с необходимостью захоронить тело В.Ленина: 32% считают нужным осуществить это немедленно, а 31% - выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого В.Ленин дорог. Еще треть (31%) предлагает оставить все так, как есть сейчас.

Как отмечает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, "российское общество не готово к резким решениям по вопросу перезахоронения тела Ленина, доминирующей точки зрения нет, и она не формируется".

"Наиболее приемлемый вариант - сохранение status quo, возможно с оговорками и условиями, но все-таки status quo. Колебания показателей, очевидно, обусловлены ситуативными факторами, а не изменением политических установок россиян. Причина сложившейся ситуации - в отношении к личности Ленина и Мавзолею. Образ Ленина, Мавзолей - для большинства - не элементы идеологии, а всего лишь символы, для каждого свой. Для одних - это символ советского периода истории страны, для других - символ столицы и Красной площади. А отношение к символам должно быть уважительным", - сказал М.Мамонов.

Накануне представители ЛДПР и "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий создать межведомственную комиссию для перезахоронения В.Ленина из мавзолея. Позже в четверг представители парламентского большинства свои подписи под законопроектом отозвали.

22 апреля 2017 года будет отмечаться 147-я годовщина со дня рождения В.Ленина.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЕНИН, МАВЗОЛЕЙ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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