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СНГ 21.04.2017 15:03

Лукашенко намерен превратить Белоруссию в одну из узловых платформ нового "Шелкового пути" на евразийском пространстве

Белоаруссия намерена стать одной из узловых платформ нового "Шелкового пути" в евразийском регионе, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту страны в пятницу.

"Наряду с мощными социально-экономическими вызовами и дисбалансами, возникают и новые глобальные проекты сотрудничества с открытой архитектурой, такие как экономический пояс "Шелкового пути". Беларусь не может остаться в стороне от этих процессов. Мы должны стать одной из узловых платформ нового "Шелкового пути" в евразийском регионе ", - сказал А.Лукашенко.

"Тем более нам предлагают это наши китайские партнеры: максимально использовать все стимулы, которые предоставляет КНР, продвигая эту инициативу", - добавил он.

Отличительная особенность этой инициативы в том, добавил президент, что, "простите, по-народному скажу, это не жлобство со стороны крупной державы: идя в эти регионы, Китай на этом пути инвестирует колоссальные средства в развитие тех государств, через которые проляжет "Шелковый путь"".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРАЗИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]