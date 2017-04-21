Белоаруссия намерена стать одной из узловых платформ нового "Шелкового пути" в евразийском регионе, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту страны в пятницу.

"Наряду с мощными социально-экономическими вызовами и дисбалансами, возникают и новые глобальные проекты сотрудничества с открытой архитектурой, такие как экономический пояс "Шелкового пути". Беларусь не может остаться в стороне от этих процессов. Мы должны стать одной из узловых платформ нового "Шелкового пути" в евразийском регионе ", - сказал А.Лукашенко.

"Тем более нам предлагают это наши китайские партнеры: максимально использовать все стимулы, которые предоставляет КНР, продвигая эту инициативу", - добавил он.

Отличительная особенность этой инициативы в том, добавил президент, что, "простите, по-народному скажу, это не жлобство со стороны крупной державы: идя в эти регионы, Китай на этом пути инвестирует колоссальные средства в развитие тех государств, через которые проляжет "Шелковый путь"".