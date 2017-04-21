Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что готов отменить так называемый "тунеядский" декрет, если органы власти представят ему новую концепцию, с помощью которой можно будет заставить работать всех безработных.

"Не знаю, как вы на это смотрите, но 350 тыс. человек (безработных - ИФ), что будем с ними делать? Если предложите другую инициативу (вместо декрета N3 "О предупреждении социального иждивенчества" - ИФ), то я отступлю", - заявил А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

А.Лукашенко подчеркнул, что эти 350 тыс. человек - должны работать. "А вообще было 500 тыс. Это мы 150 тыс. по разным предлогам освободили (от уплаты "тунеядского" сбора - ИФ)", - продолжил он.

"Да, мы плохо его (декрет - ИФ) реализовали, но кивать только на места - не тот путь. Мы все несем ответственность. И я бы хотел услышать ответ от парламентариев. Проблема есть. Ее надо решать, но как?", - сказал президент.

"Нужна новая концепция - концепция заставить каждого работать. Мы имеем такой опыт - опыт советских времен. Да, может, это не те методы, а может и те. Но цель одна - каждый должен работать", - подытожил А.Лукашенко.

Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Беларуси, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте).

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши "нетунеядцев".

9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с "тунеядцев" на год.

15 марта Конституционный суд Беларуси заявил, что декрет №3 не противоречит Конституции страны.