Процесс объединения AtaBank и CDB Bank будет завершен в течение 3 месяцев

Азербайджанский "AtaBank" планирует завершить процесс поглощения Caspian Development Bank" ("CDB Bank") в течение трех месяцев, сказал на пресс-конференции в пятницу председатель правления AtaBank Даянат Гулиев.

Как сообщалось ранее, на текущей неделе AtaBank и Caspian Development Bank объявили о слиянии.

"Мы намерены завершить этот процесс максимум в течение трех месяцев, но будем стараться завершить его как можно скорее. Банк продолжит работу под названием AtaBank", - сказал Д.Гулиев.

Исполнительный директор группы Synergy Group Исмайыл Сулейманов, отметил, что группа в апреле 2017 года стала основным акционером AtaBank. Кроме этого, Synergy Group является основным акционером CDB Bank.

"После завершения объединения двух банков председателем правления банка останется Даянят Гулиев, председателем Наблюдательного совета AtaBank будет назначена председатель наблюдательного совета CDB Bank Фарах Мамедова", - сказал И.Сулейманов.

По его словам, после присоединения AtaBank станет правопреемником CDB Bank, поэтому все права и обязательства перейдут к AtaBank.

"По этой причине этот процесс не должен вызвать никакого беспокойства для клиентов CDB Bank" - добавил И.Сулейманов.

ОАО AtaBank создан в 1994 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.

Caspian Development Bank был создан в 1988 году. В декабре 2014 года в составе акционеров банка произошли изменения, в январе 2015 года банк сменил и название. Банк входит в Synergy Group.

В настоящее время в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 32 банка.

А.Ахундов