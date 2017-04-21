В Азербайджане законодательно ограничат рекламу, способную негативно влиять на восприятие детей

Законопроект, ограничивающий использование рекламы в связи с соблюдением прав ребенка, рассмотрен в пятницу на заседании комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Администрация президента Азербайджана внесла в парламент проект соответствующих поправок в закон «О правах ребенка».
Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка Агия Нахчыванлы подчеркнула, что предлагаемые в законодательство поправки направлены на совершенствование детского законодательства.
«Законодательные поправки направлены на защиту здоровья детей, обеспечение их безопасности и правильного воспитания», - сказала А.Нахчыванлы.
По ее словам, в соответствии с дополнениями в закон, запрещается прерывание рекламой детских передач.
Также поправки предусматривают запрет на использование рекламы в учебниках, образовательных материалах, школьных дневниках, тетрадях, альбомах и детских книгах.
Реклама, которая может нанести негативное моральное и физическое воздействие на детей, может размещаться у дошкольных и общеобразовательных учреждений на определенном расстоянии, которое определяется соответствующим органом исполнительной власти.
Также запрещается использование рекламы, способной нанести ущерб авторитету родителей, воспитателей и т.д.
По итогам обсуждений законопроект рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании парламента.
Р.Бабаев
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