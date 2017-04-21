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Культура 21.04.2017 12:17

В Азербайджане законодательно ограничат рекламу, способную негативно влиять на восприятие детей

Законопроект, ограничивающий использование рекламы в связи с соблюдением прав ребенка, рассмотрен в пятницу на заседании комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Администрация президента Азербайджана внесла в парламент проект соответствующих поправок в закон «О правах ребенка».

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка Агия Нахчыванлы подчеркнула, что предлагаемые в законодательство поправки направлены на совершенствование детского законодательства.

«Законодательные поправки направлены на защиту здоровья детей, обеспечение их безопасности и правильного воспитания», - сказала А.Нахчыванлы.

По ее словам, в соответствии с дополнениями в закон, запрещается прерывание рекламой детских передач.

Также поправки предусматривают запрет на использование рекламы в учебниках, образовательных материалах, школьных дневниках, тетрадях, альбомах и детских книгах.

Реклама, которая может нанести негативное моральное и физическое воздействие на детей, может размещаться у дошкольных и общеобразовательных учреждений на определенном расстоянии, которое определяется соответствующим органом исполнительной власти.

Также запрещается использование рекламы, способной нанести ущерб авторитету родителей, воспитателей и т.д.

По итогам обсуждений законопроект рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании парламента.

Р.Бабаев

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Тэги: ДЕТИ, РЕКЛАМА, ОГРАНИЧЕНИЯ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]