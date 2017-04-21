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Это интересно 21.04.2017 12:30

Британская королева отметит 91-й день рождения в кругу семьи

Королеве Великобритании Елизавете II исполнился 91 год, она намерена провести этот день тихо в кругу семьи, пишут в пятницу британские СМИ.

Согласно их данным, единственные официальные мероприятия, запланированные на этот день, - это традиционные орудийные салюты Королевской конной артиллерии и Почетной артиллерийской компании, которые прозвучат в разных районах британской столицы, включая Гайд-парк и Лондонский Тауэр, а также в Виндзоре.

По случаю празднества в "Твиттере" британской королевской семьи появляются воздушные шарики. В микроблоге также помимо поздравлений монарху, опубликована фотография Елизаветы II с родителями. На снимке ей всего один месяц.

При этом основные празднования дня рождения королевы Елизаветы II запланированы на 10 июня.

Таким образом, напоминают СМИ, у самого долгоправящего монарха Великобритании получается два дня рождения. Настоящий - 21 апреля, - который она традиционно празднует в кругу семьи и официальный, который отмечается летом.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, ПРАЗДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]