Британская королева отметит 91-й день рождения в кругу семьи

Королеве Великобритании Елизавете II исполнился 91 год, она намерена провести этот день тихо в кругу семьи, пишут в пятницу британские СМИ.
Согласно их данным, единственные официальные мероприятия, запланированные на этот день, - это традиционные орудийные салюты Королевской конной артиллерии и Почетной артиллерийской компании, которые прозвучат в разных районах британской столицы, включая Гайд-парк и Лондонский Тауэр, а также в Виндзоре.
По случаю празднества в "Твиттере" британской королевской семьи появляются воздушные шарики. В микроблоге также помимо поздравлений монарху, опубликована фотография Елизаветы II с родителями. На снимке ей всего один месяц.
При этом основные празднования дня рождения королевы Елизаветы II запланированы на 10 июня.
Таким образом, напоминают СМИ, у самого долгоправящего монарха Великобритании получается два дня рождения. Настоящий - 21 апреля, - который она традиционно празднует в кругу семьи и официальный, который отмечается летом.
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