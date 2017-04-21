Президент Белоруссии потребовал упростить школьные учебники

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что применяемые в школах страны учебные программы и учебники "издеваются" над детьми и отбивают у них интерес к знаниям.

"Сегодняшний темп жизни заставляет и среднюю школу быстро реагировать на происходящие вокруг изменения. Несмотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями, в полной мере вопросы до сих пор не решены", - заявил президент в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.

В связи с этим он поручил министру образования ускорить сроки реализации программы по разработке новых учебных программ и учебников. "Эта программа растянута на очень длительный промежуток времени. Надо ее в два раза сократить. Сделайте это за лето", - потребовал глава государства.

"Я думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере - история, литература и так далее. Но мы наломали дров и в математике, физике - в школе столько, что страшно смотреть на учебники", - продолжил президент.

"Усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школе, мы отталкиваем детей получать знания (...). В физике, математике, других точных науках произошло отторжение в силу сложности материала", - заявил А.Лукашенко.

"Мы угробили их (желающих поступать на физмат или мехмат в вузах - ИФ) - еще в школе", - подчеркнул он.

"Дайте людям нормальные учебники по физике и математике. Это ненормально. Мы же издеваемся над детьми", - сказал глава государства.

"В армию некого брать! Дети во что превратились? Почему они у нас стали горбатыми, сколиоз, склероз и прочее в 15-17 лет? Мы их угробили. Им некогда заниматься ни спортом, ни музыкой, ни изобразительным искусством", - заявил А.Лукашенко.