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СНГ 21.04.2017 15:41

Либеральные реформы не для Белоруссии - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не может рисковать, с принятием либеральных реформ.

"Наше государство не может конкурировать с гигантами в этом либерализме. Я еще совсем сопливым президентом говорил о том, что у нас нет денег рисковать и идти на какие-то реформы. А вдруг провалимся?" - сказал А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

По его словам, такие реформы могут позволить себе только крупные страны вроде России, Китая и США. "Наша страна не сможет потом эти дыры (убытки от реформ - ИФ) закрывать, - подчеркнул президент. - Поэтому я всегда был аккуратен и осторожен и не бросался на новые идеи".

"Европа вместе с США, которые навязывали нам либеральную идею, уже от нее отказались и ведут поиск новой модели развития. Поэтому не садитесь в старый вагон и не толкайте нас к тому, чтобы мы следовали этим либеральным идеям. Нам надо подключиться к мировому процессу и вместе со всем миром определить, как двигаться дальше", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]