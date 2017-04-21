Анкара и Москва вышли на завершающий этап переговоров о закупке С-400 - министр обороны Турции

Турция и Россия вышли на завершающий этап переговоров о поставке Анкаре зенитных ракетных систем С-400, заявил в пятницу турецкий министр обороны Фикри Ышык.

"Работа по С-400 достигла финального этапа. Но это не означает готовность подписать контракт хоть завтра утром", - приводят западные СМИ словам министра.

"Ясно, что Турции необходима система ПВО, однако страны - члены НАТО не направили нам финансово эффективных предложений", - добавил Ф.Ышык.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система ПВО С-400 "Триумф" задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.