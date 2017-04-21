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Регион 21.04.2017 16:02

Анкара и Москва вышли на завершающий этап переговоров о закупке С-400 - министр обороны Турции

Турция и Россия вышли на завершающий этап переговоров о поставке Анкаре зенитных ракетных систем С-400, заявил в пятницу турецкий министр обороны Фикри Ышык.

"Работа по С-400 достигла финального этапа. Но это не означает готовность подписать контракт хоть завтра утром", - приводят западные СМИ словам министра.

"Ясно, что Турции необходима система ПВО, однако страны - члены НАТО не направили нам финансово эффективных предложений", - добавил Ф.Ышык.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система ПВО С-400 "Триумф" задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]