Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 16° Завтра 14° 23 Апр 12° 17° 24 Апр 15°

Дальнее зарубежье 21.04.2017 16:34

Израиль надеется подписать в этом году договор с РФ об упрощении процедуры экстрадиции - глава Минюста Израиля

Израиль рассчитывает до конца текущего года подписать с Россией документ о взаимном упрощении процедуры экстрадиции, что должно позволить начать выдавать России своих граждан для вынесения приговора с отбыванием наказания в еврейском государстве, заявила в беседе с "Интерфаксом" министр юстиции Израиля Аелет Шакед по итогам своего визита в Москву.

"В рамках своего визита я встречалась с генеральным прокурором и министром юстиции РФ, цель этих встреч - усилить связи между нашими ведомствами ", - сказала она.

По ее словам, между ведомствами существует "много тем для обсуждения". "Одна из них - это вопросы экстрадиции, и мы работаем над протоколом, который упростит эту процедуру. Наша цель - добиться подписания этого протокола между нашими странами до конца этого года", - подчеркнула А.Шакед.

Она отметила, что документ подразумевает, что "в случае экстрадиции гражданина Израиля в Россию для проведения судебных действий, чтобы после того, как он был осужден, он был возвращен в Израиль для отбывания наказания".

"За последние годы, начиная с 2000, были экстрадированы из Израиля в Россию 10 человек, а из России в Израиль - 4 человека", - отметила А.Шакед.

Кроме того, в рамках своих контактов в Москве она обсудила с российскими коллегами вопросы сотрудничества в борьбе с террористической угрозой.

"Мы обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом. Израиль противостоит исламскому радикальному террору многие годы. И сегодня России приходится решать те же проблемы", - сказала А.Шакед.

По ее словам, "основной акцент в наших переговорах был в том, как противодействовать террору юридическими методами". "Я рассказала о том, что Израиль делает в этой сфере, и представила наш новый закон о борьбе с террором, выслушала позицию российских коллег о том, что происходит у них, какие законы приняты для противодействия этой угрозе", - сказала она.

А.Шакед также сказала о ситуации с посетившим без разрешения Баку Карабах блогером Александром Лапшиным, имеющим гражданства РФ и Израиля.

"Мы предпринимали усилия и продолжаем их предпринимать для того, чтобы помочь А. Лапшину, который одновременно гражданин и России, и Израиля. Если он будет осужден в Азербайджане, то мы будем добиваться того, чтобы свое наказание он отбывал в Израиле", - сказала А.Шакед.

Министр юстиции Израиля отметила высокий уровень отношений между РФ и Израилем, и поблагодарила президента РФ за понимание нужд безопасности еврейского государства.

"Сегодня отношения между Россией и Израилем очень близкие: между председателем правительства Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным существуют особые отношения", - отметила А.Шакед.

Она напомнила, что на будущей неделе в Израиле отмечают День Катастрофы и героизма еврейского народа. "Я хочу воспользоваться этой возможностью и выразить благодарность Красной армии, которая победила нацизм в прошлом, и сегодня Россия противостоит неонацистским тенденциям", - сказала она.

"В Израиле очень ценят позицию президента РФ Владимира Путина, который решительно настроен против антисемитизма, а также то, что он учитывает интересы безопасности нашего государства", - подчеркнула А.Шакед.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ, УПРОЩЕНИЕ


Похожие новости


Путин на встрече с Нетаньяху отметил доверительный характер контактов с израильским руководством Израильский премьер Нетаньяху может в ближайшее время посетить Россию для обсуждения Сирии - СМИ В Израиле надеются на сотрудничество с РФ в вопросе решения судьбы задержанного в Минске блогера Лапшина, имеющего двойное гражданство Путин соболезнует руководству и народу Израиля в связи с кончиной Переса Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ и Израилем – азербайджанский политолог Путин обсудит в Москве с израильским премьером двустороннее сотрудничество и Сирию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]