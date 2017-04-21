Израиль надеется подписать в этом году договор с РФ об упрощении процедуры экстрадиции - глава Минюста Израиля

Израиль рассчитывает до конца текущего года подписать с Россией документ о взаимном упрощении процедуры экстрадиции, что должно позволить начать выдавать России своих граждан для вынесения приговора с отбыванием наказания в еврейском государстве, заявила в беседе с "Интерфаксом" министр юстиции Израиля Аелет Шакед по итогам своего визита в Москву.

"В рамках своего визита я встречалась с генеральным прокурором и министром юстиции РФ, цель этих встреч - усилить связи между нашими ведомствами ", - сказала она.

По ее словам, между ведомствами существует "много тем для обсуждения". "Одна из них - это вопросы экстрадиции, и мы работаем над протоколом, который упростит эту процедуру. Наша цель - добиться подписания этого протокола между нашими странами до конца этого года", - подчеркнула А.Шакед.

Она отметила, что документ подразумевает, что "в случае экстрадиции гражданина Израиля в Россию для проведения судебных действий, чтобы после того, как он был осужден, он был возвращен в Израиль для отбывания наказания".

"За последние годы, начиная с 2000, были экстрадированы из Израиля в Россию 10 человек, а из России в Израиль - 4 человека", - отметила А.Шакед.

Кроме того, в рамках своих контактов в Москве она обсудила с российскими коллегами вопросы сотрудничества в борьбе с террористической угрозой.

"Мы обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом. Израиль противостоит исламскому радикальному террору многие годы. И сегодня России приходится решать те же проблемы", - сказала А.Шакед.

По ее словам, "основной акцент в наших переговорах был в том, как противодействовать террору юридическими методами". "Я рассказала о том, что Израиль делает в этой сфере, и представила наш новый закон о борьбе с террором, выслушала позицию российских коллег о том, что происходит у них, какие законы приняты для противодействия этой угрозе", - сказала она.

А.Шакед также сказала о ситуации с посетившим без разрешения Баку Карабах блогером Александром Лапшиным, имеющим гражданства РФ и Израиля.

"Мы предпринимали усилия и продолжаем их предпринимать для того, чтобы помочь А. Лапшину, который одновременно гражданин и России, и Израиля. Если он будет осужден в Азербайджане, то мы будем добиваться того, чтобы свое наказание он отбывал в Израиле", - сказала А.Шакед.

Министр юстиции Израиля отметила высокий уровень отношений между РФ и Израилем, и поблагодарила президента РФ за понимание нужд безопасности еврейского государства.

"Сегодня отношения между Россией и Израилем очень близкие: между председателем правительства Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным существуют особые отношения", - отметила А.Шакед.

Она напомнила, что на будущей неделе в Израиле отмечают День Катастрофы и героизма еврейского народа. "Я хочу воспользоваться этой возможностью и выразить благодарность Красной армии, которая победила нацизм в прошлом, и сегодня Россия противостоит неонацистским тенденциям", - сказала она.

"В Израиле очень ценят позицию президента РФ Владимира Путина, который решительно настроен против антисемитизма, а также то, что он учитывает интересы безопасности нашего государства", - подчеркнула А.Шакед.