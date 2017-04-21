В Азербайджане в 2017 году планируется создать 21 частный и общественный пляж

Создание 21 частного и общественного пляжа планируется в 2017 году в Азербайджане, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.
А.Гараев обсудил с представителями соответствующих структур утвержденный в марте текущего года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «План мероприятий по развитию пляжного туризма на 2017-2020гг».
«До открытия пляжного сезона в 2017 году в Азербайджане планируется создание по 6 частных и общественных пляжей в Баку, по 2 частных и общественных пляжа - в Хачмазе, 2 частных, один общественный пляж – в Ленкоране, по одному частному и общественному пляжу – в Астаре»,- сказал А.Гараев.
Он также отметил необходимость определения единого пляжного сезона.
Министр подчеркнул, что в Азербайджане имеется большой потенциал в сфере пляжного туризма.
«Некоторые пляжи Азербайджана не соответствуют стандартам, с низким обслуживанием, а меры безопасности выполняются недостаточно», - приводит пресс-служба ведомства слова A.Гараевa.
Он отметил необходимость утверждения соответствующих правил для определения будущего незаконно действующих пляжей.
План мероприятий предусматривает усовершенствование правовой базы, создание и усовершенствование на пляжах инфраструктуры, регулирование деятельности пляжных операторов, безопасность, меры по охране окружающей среды, создание информационной базы по пляжам и другое.
Ф.Исазаде
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