Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 23 Апр 12° 17° 24 Апр 14°

Туризм 21.04.2017 13:32

В Азербайджане в 2017 году планируется создать 21 частный и общественный пляж

Создание 21 частного и общественного пляжа планируется в 2017 году в Азербайджане, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

А.Гараев обсудил с представителями соответствующих структур утвержденный в марте текущего года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «План мероприятий по развитию пляжного туризма на 2017-2020гг».

«До открытия пляжного сезона в 2017 году в Азербайджане планируется создание по 6 частных и общественных пляжей в Баку, по 2 частных и общественных пляжа - в Хачмазе, 2 частных, один общественный пляж – в Ленкоране, по одному частному и общественному пляжу – в Астаре»,- сказал А.Гараев.

Он также отметил необходимость определения единого пляжного сезона.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане имеется большой потенциал в сфере пляжного туризма.

«Некоторые пляжи Азербайджана не соответствуют стандартам, с низким обслуживанием, а меры безопасности выполняются недостаточно», - приводит пресс-служба ведомства слова A.Гараевa.

Он отметил необходимость утверждения соответствующих правил для определения будущего незаконно действующих пляжей.

План мероприятий предусматривает усовершенствование правовой базы, создание и усовершенствование на пляжах инфраструктуры, регулирование деятельности пляжных операторов, безопасность, меры по охране окружающей среды, создание информационной базы по пляжам и другое.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЛЯЖИ, ТУРИЗМ, РАЗВИТИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]