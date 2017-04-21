В Белоруссии недавно задержаны более 15 иностранных боевиков, следовавших через территорию республики - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании при перемещении через территорию республики 17 иностранных боевиков-террористов.

"Отмечу, что в перемещении через Беларусь задержаны 17 иностранных боевиков-террористов. И это только недавно", - сказал А.Лукашенко, оглашая ежегодное послание к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.

В то же время, с помощью современных технологий в прошлом году количество нарушителей госграницы страны снижено почти вдвое, заметил президент.