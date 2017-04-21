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Дальнее зарубежье 21.04.2017 13:46

Члены семьи подозреваемого в теракте на Елисейских полях задержаны полицией Франции

Полиция Парижа задержала для допроса трех членов семьи подозреваемого в организации теракта на Елисейских полях, убитого в ходе перестрелки с силовыми структурами накануне, сообщила в пятницу парижская прокуратура.

В сообщении прокуратуры отмечается, что задержание и допросы членов семьи подозреваемых - стандартная практика в подобных случаях, так как правоохранительные органы стремятся узнать, действовал ли террорист один, где он взял оружие и другие детали нападения.

В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Стрелявший был убит.

Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ТЕРАКТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]