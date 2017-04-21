Члены семьи подозреваемого в теракте на Елисейских полях задержаны полицией Франции

Полиция Парижа задержала для допроса трех членов семьи подозреваемого в организации теракта на Елисейских полях, убитого в ходе перестрелки с силовыми структурами накануне, сообщила в пятницу парижская прокуратура.
В сообщении прокуратуры отмечается, что задержание и допросы членов семьи подозреваемых - стандартная практика в подобных случаях, так как правоохранительные органы стремятся узнать, действовал ли террорист один, где он взял оружие и другие детали нападения.
В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Стрелявший был убит.
Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".
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