Лукашенко призывает ЕС менять отношение к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Европейский союз отойти от прежних принципов построения отношений с республикой.

"Пожалуйста, отойдите от тех принципов в наших взаимоотношениях, как это было раньше. Прекратите нами понукать - вы применили чрезмерную силу (на "День воли", несанкционированная акция оппозиции - ИФ). Мы же не идиоты, мы видим, что происходит в самом Европейском союзе", - заявил А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.

При этом он отметил, что в Белоруссии демонстрантов не разгоняли водометами или газом, в отличие от ЕС. "Те страны, где травили слезоточивым газом демонстрантов, руководство этих стран как будто этого не видит, начинает нас упрекать, что мы применили чрезмерную силу против тех, кто нарушает закон. Странные подходы", - сказал А.Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что "для подавляющего большинства белорусского народа стабильность, независимость и суверенитет - это святое".

"Если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь нашего государства. Мы не посмотрим на то, как нас потом оценят", - заявил президент. "Лучше вы (ЕС - ИФ) нас осудите, чем нас осудит белорусский народ", - добавил он.

Вместе с тем он заявил, что Белоруссии в текущем году необходимо "существенно продвинуться по всем направлениям" во взаимоотношениях с Евросоюзом.

"Мы ценим, что отменены ограничительные меры в отношении нашей страны", - сказал президент.

По его словам, Белоруссия гордится, что ей доверили проведение сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. "Важно, что к нам в гости приедут сотни европейских парламентариев, которые увидят, чем живет страна. Скрывать нам нечего, мы откроем двери для всех", - сказал А.Лукашенко.