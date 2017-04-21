Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 23 Апр 12° 17° 24 Апр 14°

СНГ 21.04.2017 13:47

Лукашенко призывает ЕС менять отношение к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Европейский союз отойти от прежних принципов построения отношений с республикой.

"Пожалуйста, отойдите от тех принципов в наших взаимоотношениях, как это было раньше. Прекратите нами понукать - вы применили чрезмерную силу (на "День воли", несанкционированная акция оппозиции - ИФ). Мы же не идиоты, мы видим, что происходит в самом Европейском союзе", - заявил А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.

При этом он отметил, что в Белоруссии демонстрантов не разгоняли водометами или газом, в отличие от ЕС. "Те страны, где травили слезоточивым газом демонстрантов, руководство этих стран как будто этого не видит, начинает нас упрекать, что мы применили чрезмерную силу против тех, кто нарушает закон. Странные подходы", - сказал А.Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что "для подавляющего большинства белорусского народа стабильность, независимость и суверенитет - это святое".

"Если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь нашего государства. Мы не посмотрим на то, как нас потом оценят", - заявил президент. "Лучше вы (ЕС - ИФ) нас осудите, чем нас осудит белорусский народ", - добавил он.

Вместе с тем он заявил, что Белоруссии в текущем году необходимо "существенно продвинуться по всем направлениям" во взаимоотношениях с Евросоюзом.

"Мы ценим, что отменены ограничительные меры в отношении нашей страны", - сказал президент.

По его словам, Белоруссия гордится, что ей доверили проведение сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. "Важно, что к нам в гости приедут сотни европейских парламентариев, которые увидят, чем живет страна. Скрывать нам нечего, мы откроем двери для всех", - сказал А.Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]