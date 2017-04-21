Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА.

Мадридский "Реал" сыграет с земляками из "Атлетико", а "Монако", представляющий чемпионат Франции, встретится с итальянским "Ювентусом".

Церемония жеребьевки состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Первые полуфинальные матчи пройдут 2-3 мая, ответные - 9-10 мая.

Финал пройдет 3 июня в Кардиффе. Статус хозяина поля будет принадлежать победителю второго полуфинала.