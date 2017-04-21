Производство химпродукции в Азербайджане в I квартале сократилось на 4%

Химические предприятия Азербайджана в I-ом квартале 2017 года сократили объем производства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"За отчетный период в республике произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 201,9 млн манатов. При этом спад объема производства химпродукции в I-ом квартале 2017 года составил 4,3%, резиновых и пластмассовых изделий –42,4%. Производство фармацевтической продукции выросло в 2,4 раза», - отметили в комитете.
Согласно статданным, в производстве химпродукции в I-ом квартале 2017 года рост зафиксирован в производстве пропилена – на 4,3% - до 14,4 тыс. тонн, полиэтилена – на 3,7% - до 28,5 тыс. тонн, этилена – на 3,6% - до 29,3 тыс. тонн, лакокрасочной продукции – в 2,7 раза - до 2 тыс. 630 тонн.
Спад в указанный период имел место в производстве азота – на 1%, до 5 млн 519,2 тыс. кубометров, йода – на 6,1% - до 41,8 тонн, кислорода – на 76,3% - до 626,5 тыс. кубометров, изопропилового спирта – на 12,9% - до 3 тыс. 589,3 тонн, прочих органических композиционных растворителей – на 71,2% - до 1 тыс. 986,9 тонн.
Н.Аббасова
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