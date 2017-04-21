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ТЭК 21.04.2017 14:33

Производство химпродукции в Азербайджане в I квартале сократилось на 4%

Химические предприятия Азербайджана в I-ом квартале 2017 года сократили объем производства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За отчетный период в республике произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 201,9 млн манатов. При этом спад объема производства химпродукции в I-ом квартале 2017 года составил 4,3%, резиновых и пластмассовых изделий –42,4%. Производство фармацевтической продукции выросло в 2,4 раза», - отметили в комитете.

Согласно статданным, в производстве химпродукции в I-ом квартале 2017 года рост зафиксирован в производстве пропилена – на 4,3% - до 14,4 тыс. тонн, полиэтилена – на 3,7% - до 28,5 тыс. тонн, этилена – на 3,6% - до 29,3 тыс. тонн, лакокрасочной продукции – в 2,7 раза - до 2 тыс. 630 тонн.

Спад в указанный период имел место в производстве азота – на 1%, до 5 млн 519,2 тыс. кубометров, йода – на 6,1% - до 41,8 тонн, кислорода – на 76,3% - до 626,5 тыс. кубометров, изопропилового спирта – на 12,9% - до 3 тыс. 589,3 тонн, прочих органических композиционных растворителей – на 71,2% - до 1 тыс. 986,9 тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: ХИМПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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