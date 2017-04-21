Грузоперевозки в Азербайджане в I квартале выросли на 3%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I-ом квартале 2017 года составил 49 млн 602,9 тыс. тонн, что на 2,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, в январе-марте 2017 года объем ненефтяных грузоперевозок увеличился на 5,5% - до 35,9 млн тонн.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,3%, на долю госсектора – 22,7%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в I-ом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 0,9%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 4 млн 16,1 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 16,5% выше показателя января-марта 2016 года.

Морским транспортом республики в I-ом квартале 2017 года перевезено 1 млн 916,1 тыс. тонн различных грузов (рост на 52,3%), автомобильным транспортом – 28 млн 798,6 тыс. тонн (рост на 2,3%), воздушным – 37,4 тыс. тонн (рост на 9,7%).

По внутренним нефтепроводам в отчетный период транспортировано 10 млн 355,2 тыс. тонн нефти (спад на 7,2%). При этом 8 млн 65,4 тыс. тонн или 77,9% всего объема прокачки пришлось на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В январе-марте 2017 года по нефтепроводу БТД транспортировано 1 млн 546 тыс. тонн транзитной нефти.

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Н.Аббасова