Дети Асада занялись изучением русского языка

Русский язык стал вторым языком в сирийских школах, многие родители в стране называют детей Путиным, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии - это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. Не секрет, если я скажу, что дети президента (Башара Асада) сейчас учат русский", - сказал Р.Хаддад, выступая в Совете Федерации.

Посол добавил, что во всех университетах Сирии были открыты кафедры изучения русского языка. В школах же изучение русского начинается с седьмого класса.