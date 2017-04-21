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Дальнее зарубежье 21.04.2017 18:11

Более 50 тыс. полицейских, жандармов и военных будут обеспечивать безопасности на выборах во Франции

Более 50 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность в ходе первого тура президентских выборов во Франции, сообщил в пятницу глава МВД этой страны Маттиас Фекль.

По его словам, они будут нести службу на 67 тыс. избирательных участков.

Кроме того, поддержку им будут оказывать не менее 7 тыс. военных в рамках спецоперации Sentinelle.

В свою очередь представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что "существует целый ряд дополнительных мер (по безопасности - ИФ), которые будут приняты".

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]