Президент Филиппин сообщает о планах посещения России в конце мая

Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте намерен посетить с визитом Россию в конце мая.

О планах приехать в Москву Р.Дутерте сообщил в интервью телеканалу "Звезда" в ходе посещения флагмана Тихоокеанского флота гвардейского крейсера "Варяг", прибывшего в Манилу.

Президент Филиппин также отметил, что ранее уже посещал китайские и российские корабли, и попросил показать ему в следующий раз российскую подводную лодку.