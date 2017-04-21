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Дальнее зарубежье 21.04.2017 18:23

Президент Филиппин сообщает о планах посещения России в конце мая

Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте намерен посетить с визитом Россию в конце мая.

О планах приехать в Москву Р.Дутерте сообщил в интервью телеканалу "Звезда" в ходе посещения флагмана Тихоокеанского флота гвардейского крейсера "Варяг", прибывшего в Манилу.

Президент Филиппин также отметил, что ранее уже посещал китайские и российские корабли, и попросил показать ему в следующий раз российскую подводную лодку.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]