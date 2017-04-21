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Дальнее зарубежье 21.04.2017 17:58

Теракт в Париже повлияет на результаты выборов президента Франции - Трамп

Террористическая атака в Париже скажется на результатах президентских выборов во Франции, заявил президент США Дональд Трамп.

"Еще один теракт в Париже. Французский народ больше не будет с этим мириться, и это (террористическая атака - ИФ) сильно скажется на президентских выборах", - написал президент США в пятницу в Твиттере.

Накануне вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Стрелявший был убит. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

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Тэги: США, ТРАМП, ФРАНЦИЯ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]